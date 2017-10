Wiskundig genie Cédric Villani krijgt toch juiste eredoctoraat 

Natuurlijk was het niet erg: door een vergissing had de rector even de foute documenten vast. De universiteit KU Leuven heeft aan Cédric Villani een eredoctoraat uitgereikt voor zijn werk als professor wiskune én omdat hij de discipline aantrekkelijk, ja zelfs populair weet te maken. De man is onderzoeker, radiomaker, boekenschrijver en weet jong en oud in Frankrijk te bekoren met uiteenzettingen over wiskunde. Daarenboven is hij ook nog eens verkozen als Frans parlementslid in de partij van president Emmanuel Macron. Wij volgenden een gastcollege van hem en waren getuige van de uitreiking van het - juiste - eredoctoraat.