Film Fest Gent feestelijk geopend

De openingsfilm vanavond was het Belgische "Insyriated". De film gaat over een Syrische familie die zich tijdens de oorlog dag en nacht opsluit, omdat de toestand in hun buurt te gevaarlijk is. Het is de tweede film van de Brusselse regisseur Philippe van Leeuw. Onze collega Majd Khalifeh sprak met hem en met hoofdrolspeelster Hiam Abbas.