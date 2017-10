Gie Goris: "Geweld tegen Rohingya heeft niet met religie te maken, maar met grond en macht"

"De regering in Myanmar is 50 jaar lang een militaiure dictatuur geweest, en nu is dat een quasi-democratisch regime", zegt Goris in "Terzake". "Die regering zegt al zo’n 60 jaar dat de Rohingya eigenlijk illegale migranten zijn die niet een van de 135 erkende etnische groepen van Myanmar zijn." De Rohingya krijgen in Myanmar dus geen burgerrechten.

"Niet alle moslims in Myanmar worden op die manier vervolgd", weet hij. "Er zijn ook moslims die geen Rohingya zijn en die gewoon burgerrechten hebben en in de samenleving opgenomen zijn."

Het religieuze aspect is er in tweede instantie bij gehaald. "Sinds de militaire dictatuur wat gelost is, is men erin geslaagd een volkswoede tegen de Rohingya te organiseren omdat ze moslim zijn." Die hetze is volgens Goris mee aangestuurd door boeddhistische monniken.

Nochtans bestaat er vandaag een echte verzetsbeweging: het Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) waarvan wordt gezegd dat die gesteund wordt door Al Qaeda of IS. "Dat wordt gezegd", beaamt Gie Goris. "Er is niemand, geen enkel document of rapport dat ik heb gezien dat dit staaft. Er zijn verdenkingen." De leider van het ARSA is geboren in Pakistan en is in Saudi Arabië opgegroeid, maar heeft op een videoboodschap banden met IS of Al Qaeda ontkend, zegt Goris.

"Die voortdurende verwijzing naar internationaal terrorisme is

dodelijk voor de internationale solidariteit." Op die manier zijn de autoriteiten en het leger van Myanmar er volgens Gie Goris in geslaagd de Rohingya weg te houden van de hoofdpunten van de internationale agenda.