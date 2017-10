Van Mieghem, Pinoy en Valcke over Weinstein: "Seksisme zit in ons systeem ingebakken"

Volgens Hilde Van Mieghem (59) is het een goede zaak dat Hollywood eindelijk spreekt. Tot haar vreugde ziet ze dat ook bij ons meer vrouwen én mannen, het durven hebben over misbruik. Laatst was er nog Griet Op de Beeck naar aanleiding van haar boek "Het beste wat we hebben". "Het werd tijd", voegt Van Mieghem er aan toe. Het probleem heeft niet alleen met kwalijke gebruiken in de filmwereld te maken, maar meer met een soort machocultuur, waar mannen denken dat ze zich alles kunnen permitteren, en er nog mee wegkomen ook, aldus de regisseur van "Sprakeloos".



Alles begint uiteraard met de opvoeding, zegt Van Mieghem: als kinderen vroeger voortdurend te horen kregen dat vrouwen semiwaardeloos of minderwaardig zijn, dan kan je de gevolgen in het gedrag van mannen zo voorspellen. Hilde Van Mieghem herinnert zich dat zelfs filmjournalisten in het begin van haar carrière suggereerden dat als ze zich wat hoerig gedroeg, dat positieve gevolgen zou hebben voor haar carrière. "Actrices zijn sowieso hoeren", luidde het in bepaalde milieus.

Macht en onwetendheid

Van Mieghem stelt in de omgeving van haar dochter Marie Vinck vast dat er intussen veel ten goede is veranderd. Maar ondanks een meer assertieve en bewuste opvoeding, komt seksueel misbruik, alsof het een evidentie is, nog voor, stelt Van Mieghem. Dat heeft volgens haar te maken met macht, maar ook altijd met idiotie en onwetendheid.

Het vreemde is dat vrouwen daar alleen onder elkaar over praten, merkt Van Mieghem op. Ze weten dan wel wie de gevaarlijke seksuele roofdieren zijn voor wie ze moeten oppassen, maar houden die informatie binnen de eigen biotoop. En dan hebben we het alleen nog maar over het Westen, klinkt het. "We beleven nu wellicht een kantelmoment", zucht Van Mieghem. "Maar in bepaalde andere maatschappijen moet er nog veel meer kantelen." (Lees voort onder foto)

Het moet maar eens gedaan zijn met dat wegwimpelen van seksueel misbruik!

Alledaags seksisme beperkt zich niet tot de filmset Anemone Valcke

In "Van Gils & Gasten" reageren ook Anemone Valcke en Marijke Pinoy vanavond op de commotie rond Weinstein (zie video bovenaan). "Alledaags seksisme beperkt zich niet tot de filmset", zegt Valcke. "Hier schrik ik niet van. Het zit zo in ons systeem ingebakken." "Voor mij gaat het er vooral om dat hoewel een man fysiek sterker is, hij dat niet mag misbruiken. Fysiek noch mentaal. Het is al een paar keer gebeurd dat ik het verzoek van mannen krijg om samen te spelen waarbij ze dan mijn vieze nonkel willen spelen. Een vriendin van mij kreeg dan weer de vraag om samen "een goeie verkrachtingsscène" te spelen." "Ik heb nog geen rollen mislopen omdat ik niet op avances wou ingaan. 1 keer heb ik wel een auditie gedaan waarbij ik enkel mijn lengte moest geven en ik had de rol. Dat was absurd want het ging totaal niet om mijn talent. Als ik nu voel dat het die richting uit gaat, dan zeg ik nee."

"In het theater is ons lichaam ons instrument"