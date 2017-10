Hoe zand in veel meer producten zit dan u denkt

Van tablets tot tandpasta

Fediex telt een 60-tal leden die onder meer zand, steen, kalk en kalksteen ontginnen. Die grondstoffen komen terecht in uiteenlopende producten. Het meest gekend zijn toepassingen in de bouwindustrie: van glas, baksteen en beton tot tegels en keukenwerkbladen in natuursteen en andere oppervlaktematerialen.

Naast de klassieke toepassingen vind je grondstoffen uit de ontginningsindustrie ook terug in verf en in tandpasta. Landbouwers gebruiken kalk om de zuurtegraad van de bodem te regelen. En voorts hebben ook fabrikanten van geneesmiddelen en schoonheidsproducten mineralen nodig. Een andere klant is de voedingsindustrie. Een ton suiker maken, bijvoorbeeld, vraagt 200 kg kalksteen.

Gaten in het landschap

Toch stoot de sector af en toe op weerstand. Veel omwonenden en natuurverenigingen zien liever geen ontginningsactiviteit. "Het duurt gemiddeld 10 jaar om een vergunning te krijgen", zegt Fediex-bestuurder Mark Stulens. Zijn organisatie doet er dan ook alles aan om goodwill te creëren. Bijvoorbeeld door oude sites om te vormen tot recreatie- en natuurgebied.

"We begrijpen dat veel mensen zich vragen stellen. Net daarom zetten we hard in op bewustmaking. Een punt waar geen discussie over bestaat, is dat we met zijn allen moeten overschakelen op groene stroom. Maar net dat toont aan hoe moeilijk de hele discussie is. Ook om zonnepanelen en windmolens te maken, zijn mineralen nodig."