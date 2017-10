Kan een hemd met de Europese vlag de EU redden?

Inclusief samenhorigheidsgevoel

“Kledij met een statement: toekomst boven verleden, liefde boven haat”, zo verkoopt Senne Dehandschutter zijn idee voor mode met een Europese twist op de crowdfunding website Indiegogo. Iedereen kent wel de hoeden, T-shirts, jeansbroeken en ja, zelfs maatpakken met de Union Jack of Amerikaanse vlag op. Maar waar blijven de eurofielen in het straatbeeld? Vlaams regisseur Senne Dehandschutter vond dat het tijd was om hier iets aan te doen en startte een crowdfunding project. Doel van het project is niet om politieke statements te brengen of zelf winst te maken, maar om simpelweg het samenhorigheidsgevoel te promoten. Op de website verwoorden de organisatoren het als: “Europees zijn betekent niet dat je een bureaucraat bent in Brussel. Het is geen politiek standpunt. Het is een gevoel van samenzijn, niet gebaseerd op afkomst, nationaliteit of mening.”

Broeksriem met Europese sterren

Op de website kan je voorlopig al kiezen uit sjaals, hoodies, T-shirts en zelfs een Europese broeksriem. De kostprijs loopt uiteen van 30 tot 120 euro, maar de organisatoren hopen genoeg steun te krijgen om deze prijzen later nog te doen zakken.

Het project haalde in de eerste uren al meer dan 2000 van de 10.000 euro op die nodig zijn om de kleding bij de producent te bestellen. Maar Senne hoopt een voldoende groot bedrag uit de brand te slepen waardoor uiteindelijk een grote keten als bijvoorbeeld H&M of Zara geïnteresseerd raakt en mogelijk meegaat in het verhaal.

Hoewel Europees geïnspireerde kledingstukken moeilijk te vinden zijn, is Dehandschutter niet de enige die op het idee kwam. WhyEurope is bijvoorbeeld een studentenproject dat voetbalshirts maakt met de slogan I am European. Eveneens via crowdfunding haalden deze eurofielen maar liefst 15.026 euro op. Verschil met het project van Dehandschutter is dat de winst hier wél wordt uitgegeven aan pro-Europese campagnevoering.

Of Senne Dehandschutter niet bang is dat mensen buiten de EU een hemd met een Europese vlag weinig zullen appreciëren? “Het wil niet zeggen dat niet-Europeanen niet bij het clubje mogen horen”, stelt Senne. “Ik draag zelf ook sloefen met de Union Jack op. Het gaat vooral om het creëren van een samenhorigheidsgevoel. Wie kan daar nu iets tegen hebben?” Iedereen die wil, kan dus vanaf vandaag zijn of haar eurofiele outfit reserveren.

Benieuwd of Senne Dehandschutter met dit project ook de Britse markt weet te veroveren.