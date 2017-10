Maori's dansen haka onder de Menenpoort in WO I-herdenking

Vanavond is in Ieper de Nieuw-Zeelandse bijdrage aan de Eerste Wereldoorlog herdacht. De eilandstaat uit de Stille Oceaan heeft indertijd een tiende van haar bevolking naar het front gestuurd. Tijdens de Slag om Passendale, morgen exact 100 jaar geleden, zijn in enkele uren tijd bijna 1.000 Nieuw-Zeelanders gesneuveld. Dat is tot nu het grootste trauma van het land.

Rond 19 uur is op de stadsomwalling rond Ieper het verhaal van de Nieuw-Zeelandse soldaten geprojecteerd. Een halfuurtje later is een traditionele waka, een Maori-kano, over het water gekomen met daarin een tiental Maori's in traditionele klederdracht. Die hebben daarna een een haka gedanst voor de Menenpoort, een ceremoniële dans. Om 20 uur blaasden zoals elke avond de klaroenblazers "The last post".