Modehuis Gucci bant bont en gaat voor duurzame mode

GAIA-directeur Ann De Greef: "Na Hugo Boss en Armani ziet ook het luxemerk Gucci voortaan af van bont. Gucci toont hiermee dat het inziet dat bont niet meer van deze tijd is. Wij rekenen erop dat andere merken in de voetsporen van Gucci zullen treden en op die manier zullen tegemoetkomen aan de groeiende wens van de consumenten die een ethische en duurzame mode willen.”

GAIA maakte zelf het nieuws bekend en citeert in zijn mededeling topman Marco Bizzarri van Gucci: ”Sociaal bewustzijn is een van de fundamentele waarden van Gucci. Wij gaan ook in de toekomst verderwerken aan meer respect voor dier en milieu. Wij zijn blij dat we deze stap gezet hebben en we hopen dat ons engagement zal leiden tot meer innovatie en bewustzijn, zodat de mode-industrie ethischer wordt.”