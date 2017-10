Rohingya-vluchteling: "Mijn man is gevangen, gedood of gefolterd, ik weet het niet"

Sinds 1982 zijn de Rohingya staatloos in Myanmar, aangezien ze door de toenmalige militaire dictatuur nooit erkend zijn als inwoners van het land. Door een gebrek aan een officieel statuut is het voor de Rohingya vaak heel moeilijk om toegang te krijgen tot onderwijs of een job. In 2013 sprak Human Rights Watch al over “misbruik en gecoördineerde aanvallen door de lokale overheid en de boeddhistische gemeenschap om de Rohingya-moslims uit Myanmar te verdrijven”.