Spaanse regering houdt bijzondere ministerraad

Sáenz de Santamaría deed de verklaringen van de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont af als "inacceptabel". Puigdemont heeft Catalonië in "het hoogste niveau van onzekerheid" gestort met zijn toespraak van iemand die "niet weet waar hij is, waar hij heen gaat of waar hij naartoe wil". Ze herhaalde ook nogmaals dat het referendum in Catalonië "niet heeft plaatsgevonden".