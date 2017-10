Tabby's ster: Vlaamse amateurastronomen helpen de NASA "alien-theorie" te weerleggen

De Kepler-ruimtetelescoop ontdekte in 2011 een zeer vreemde ster: KIC 8462852, ook Tabby's ster of Boyajians ster genaamd. (Klik hier voor een artikel over een studie uit 2015 over Tabby' ster.) Die ster kende in enkele dagen tijd een vermindering van haar helderheid met meer dan 20 procent, en daarnaast had ze ook nog een aantal cyclussen van minder uitgesproken verminderingen op langere termijn, waarvan er momenteel nog een in volle gang is. Dergelijk gedrag is zeer onverwacht voor een normale ster die iets zwaarder is dan onze zon, en er deden en doen dan ook heel wat speculaties de ronde over de oorzaak ervan. Een daarvan is dat de ster een instabiele planeet zou opgeslokt hebben, een andere, meer fantasierijke is dat een buitenaardse beschaving een Dyson-schil rond de ster gebouwd zou hebben, een mega-structuur, of zelfs meerdere mega-structuren, om de energie van de ster te "oogsten" en af te leiden naar een planeet.

Een nieuwe studie die gebruikt heeft gemaakt van de Spitzer- en de Swift-ruimtetelescopen van de NASA, en van de Belgische AstroLAB IRIS amateursterrenwacht, komt tot de conclusie dat de vermindering in helderheid over langere perioden waarschijnlijk veroorzaakt wordt door een ongelijke wolk van stof die rond de ster cirkelt (Illustratie bovenaan: een voorstelling van een dergelijke wolk rond Tabby's ster).

De voornaamste reden waarom de onderzoekers dat denken, is het feit dat de vermindering in helderheid minder uitgesproken is in het infrarode licht van de ster dan in haar ultraviolette licht. En elk object dat groter is dan stofdeeltjes, zou alle golflengten van het licht in gelijke mate verminderen wanneer het tussen Tabby's ster en de waarnemer zou passeren.

"Dit sluit de mega-structuren-van-aliens-theorie zo goed als uit", zei Huan Meng aan de NASA. "We vermoeden daarentegen dat er een stofwolk in een baan om de ster zit met een omloopperiode van zo'n 700 dagen." Huan Meng werkt aan de University of Arizona, Tucson, en is de belangrijkste auteur van de nieuwe studie over Tabby's ster die gepubliceerd is in "The Astrophysical Journal".