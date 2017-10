Twee Nederlandse bejaarden in Noorwegen gevat met 100 kilo hasj 

"We hadden informatie over de auto en besloten deze aan de kant te zetten", aldus een leidinggevende van de douane tegen Noorse media. Achterin de auto lag 55 kilo hasj. "We voelden al snel dat er misschien meer in de auto zat. Toen we beide voorstoelen los haalden zagen we dat we gelijk hadden." In twee ruimtes onder de vloer vonden douanebeambten nog eens 25 en 20 kilo hasj.