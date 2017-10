Vandeurzen wil maatregelen na Pano-reportage over rusthuizen

Concreet zou dat betekenen dat er personeel bijkomt, waar dat nodig is. Het afstemmen van het aantal personeelsleden op de “toenemende zorgzwaarte van de bewoners van zorgcentra zal daarin een prioriteit zijn”. Het akkoord moet verder afspraken vastleggen over prijsgaranties. Vandeurzen voorziet tot 2019 al ruim 100 miljoen euro voor 2.000 extra personeelsleden voor de zorgcentra.

In een persbericht in reactie op de Pano-reportage van vanavond stelt Vandeurzen dat deze “niemand onberoerd kan laten”. De bewindsman zegt al een “ambitieus plan” klaar te hebben, waarvan het afsluiten van een “protocolakkoord met wederzijdse engagementen” een belangrijk deel zal zijn.

Helderheid

De minister prijst de inzet van de werknemers in de rusthuizen en zegt verder snel met de sector te willen overleggen. Vlozo, de organisatie die de private woonzorgcentra vertegenwoordigt, geeft in een reactie aan open te staan voor overleg. De organisatie geeft toe dat “zeker punten zijn waarop we als sector onze dienstverlening nog op kunnen verbeteren”.

Daarnaast moeten er ook waarborgen komen over bestuurlijke en financiële transparantie. Verder wil Vandeurzen helderheid over de kwaliteit van de zorg. “Ook de for-profitondernemingen die actief zijn in de residentiële ouderenzorg moeten deze garanties kunnen geven.” Levenskwaliteit moet voor Vandeurzen daarbij de standaard zijn.

"Meer personeel dan wettelijke norm"

Toch stelt Vlozo dat zaken vaak “complexer” zijn dan in de reportage is aangegeven. “We betreuren echter ten zeerste het eenzijdig beeld dat gegeven wordt in de reportage.” Zo stelt de organisatie dat er in de

private sector 14,8 procent meer personeelsleden zijn ingezet dan de wettelijke norm is.

Daarbij zijn ook enkele tientallen verenigingen zonder winstoogmerk meegerekend, die ook rusthuizen uitbaten. De Pano-reportage ging over puur commercieel gerunde zorgcentra.

Vlozo zegt ook dat er geen winst wordt gemaakt op de pure

zorgtaken. Dat gebeurt alleen op de verhuur van de kamers en de omgeving van het rusthuis.

Verder stelt Vlozo vragen bij de prijzen die zijn genoemd in de reportage, waar gesproken wordt over minstens 2.500 euro per maand. Volgens Vlozo is dit in werkelijkheid stukken lager. Bovendien zijn in de prijs ook de bouwkosten van de zorgcentra opgenomen, waar er in de publieke sector sprake is van subsidies daarvoor.