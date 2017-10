Vuile lucht doodt jaarlijks meer dan 400.000 Europeanen

Het Europees Milieuagentschap brengt in zijn rapport een evaluatie van de luchtkwaliteit in de periode 2000-2015. Die blijkt er in al die jaren over het algemeen op vooruit te zijn gegaan. Maar toch zijn bepaalde luchtverontreinigende stoffen nog altijd in onaanvaardbare mate aanwezig. Fijnstof bijvoorbeeld. In grote delen van Europa bleek dat in 2015 nog altijd in grotere concentraties aanwezig te zijn dan Europa toelaat.