Welke energie wilt u in de toekomst?

De vragen gaan over de energiebronnen die uw voorkeur hebben (fossiele grondstoffen, wind en zon of kerncentrales) en op welke manier die al dan niet gestimuleerd moeten worden. Voor de zomer werden ook al de energiesector zelf, de werkgevers en de milieubeweging gehoord.

Wat met de kerncentrales?

"Alle scenario's worden tegen het licht gehouden", zegt Vlaams minister van Energie Tommelein. "Zelf wil ik volop inzetten op hernieuwbare energie, maar de kosten-batenanalyse wordt gemaakt en ik hoop met de onlinebevraging het debat bij de burger aan te wakkeren. Finaal zijn wij, politici, het die de knoop doorhakken. Ik niet alleen, maar alle partijen rond de tafel. En het zou goed zijn als de burger zich mengt in het debat."

De minister van Economie en de drie regionale ministers van Energie willen voor het einde van het jaar een Energiepact tekenen. Bij wet is eerder al vastgelegd dat alle kerncentrales sluiten tegen 2025. Toch bestaat de mogelijkheid dat er twee langer worden opengehouden om de energie­bevoorrading te verzekeren.

Het is geen referendum, wel de opening tot debat. Finaal beslissen wij, politici.

Duidelijkheid voor investeerders

Vooral investeerders snakken naar duidelijkheid. Wie een risicoberekening maakt moet weten of de kerncentrales nu sluiten of niet. En ook of en voor wie en wat er stimulansen (subsidies?) komen.

Deze week wordt de website afgewerkt, vanaf volgende week kunt u zich dan drie weken lang via die weg informeren over welke gevolgen bepaalde beslissingen hebben. En nadenken, debatteren en uw mening geven dus.