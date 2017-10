"Ik zocht 5 tickets voor het optreden van Dimitri Vegas & Like Mike in het Sportpaleis. Via Google kwam ik meteen bij Viagogo terecht", zo getuigt Erwin op Radio 2. "Een prijs van 74 euro per ticket leek me duur, maar niet onmogelijk. Op het eind bleek er nog eens 26 euro per ticket bij te komen als administratiekosten. Mijn vrienden en ik betaalden dus 100 euro voor tickets die ons via de officiële weg 54 euro zouden hebben gekost." Een ander kocht tickets voor het Zwanenmeer tegen 96 euro per stuk voor kaartjes die haar officieel maar 33 euro zouden hebben gekost.

270 klachten over Viagogo

Dit en vorig jaar kwamen er bij het meldpunt van de federale overheid meer dan 270 soortgelijke meldingen binnen over Viagogo. Eén voor één gaan ze over de beproefde methode; de doorverkoopsite biedt tickets aan tegen een fors hogere prijs en rekent meestal een overdreven grote commissie aan. Bovendien is het niet zeker dat de consument met dat ticket ook écht binnengeraakt, omdat het bedrijf sommige tickets meermaals zou doorverkopen.

Viagogo is niet de enige. Er zijn zeven doorverkoopsites geblokkeerd in ons land en er lopen nog twee rechtszaken Kris Peeters, federaal minister van Consumentenzaken

Viagogo is niet de enige website die tickets op die manier doorverkoopt. Zeven websites die zich schuldig maken aan inbreuken zijn momenteel geblokkeerd in ons land en er lopen rechtszaken tegen nog twee ondernemingen. Omdat achter Viagogo een Zwitsers bedrijf schuilgaat, nam minister Kris Peeters contact op met zijn Zwitserse collega Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. Zij liet het Zwitserse staatssecretariaat voor Economie een onderzoek voeren naar Viagogo. Omdat zij nu ook vinden dat het overduidelijk om oneerlijke handelspraktijken gaat, starten ze nu die rechtszaak. Een uitspraak wordt verwacht binnen zes maanden tot een jaar. (lees verder onder foto)

"Koop tickets niet via Google"