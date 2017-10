Asteroïde zoeft langs de aarde, NASA test waarschuwingssysteem

Mocht dat wel het geval zijn, dan zou de "kleine" asteroïde volgens de wetenschappers opbranden in de atmosfeer voor hij het oppervlak kan raken. Toch zou dat nog schade veroorzaken, meer dan de 18 meter grote asteroïde die in 2013 boven de Russische stad Tsjelyabinsk in de atmosfeer terechtkwam, en uit elkaar vloog. Daarbij raakten zo'n 1.500 mensen gewond en meer dan 7.000 gebouwen werden beschadigd.

De asteroïde zal de aarde donderdagmorgen dus tot op zo'n 43.800 kilometer naderen, en dat is "behoorlijk dichtbij", zei onderzoeker Michael Kelly die voor het Planetary Defense Coordination Office van de NASA de activiteiten rond de asteroïde coördineert. De asteroïde scheert tussen de aarde en maan door, en zal dichter bij de aarde komen dan bij de maan. Hij passeert de aarde op een afstand die slechts zo'n 50 procent verder is dan de afstand tot de aarde van de geostationaire satellieten die in een baan om de aarde draaien. Maar volgens Kelly is er geen kans dat 2012 TC4 de aarde zal raken.

Test

De NASA gebruikt de asteroïde om haar waarschuwingssysteem voor naderende ruimterotsen voor het eerst te testen met een echte asteroïde. Tot nu gebeurde dat met simulaties. De asteroïde wordt wereldwijd al weken gevolgd door observatoria die deel uitmaken van het International Asteroid Warning Network, om de communicatie en coördinatie te testen. Volgens coördinator Michael Kelly verloopt de test goed. De oefening zal nog een week voortduren na de "fly by", terwijl 2012 TC4 zich weer van ons verwijdert. De volgende keer dat de asteroïde opnieuw "in de buurt" komt, zal op 29 december 2019 zijn, maar dan blijft hij meer dan 34 miljoen kilometer van de aarde verwijderd.

Kelly is er zeker van dat de asteroïde de aarde niet zal raken, maar andere ruimterotsen kunnen dat in de toekomst wel doen, en vandaar deze "kosmische brandoefening". "Je verwacht nooit dat je kantoorgebouw in brand zal schieten en dat je er vast in zult komen te zitten, maar je houdt hoe dan ook toch maar brandoefeningen", zei Kelly. "Dat is wat ik gebruik als analogie voor wat we hier aan het doen zijn."

Wetenschappers hebben 2012 TC4 uitgekozen voor de oefening omdat ze weten dat de asteroïde de aarde niet bedreigt, maar dat er wel enige onzekerheid in zijn baan zit. En die onzekerheid biedt de onderzoekers, allemaal vrijwilligers overigens, net een uitdaging. Voor de test worden grote telescopen gebruikt, onder meer op Hawaï en in Arizona. De grote Arecibo-telescoop in Puerto Rico had normaal ook deelgenomen aan de oefening, maar orkaan Maria besliste daar anders over.

De komende jaren is er nog een test gepland met een ongevaarlijke asteroïde die onze kant uitkomt.