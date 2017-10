Blokker verkoopt Intertoys aan Britse investeerder

De speelgoedketen Blokker gaat, met inbegrip van alle winkels van Bart Smit en Toys XL, en de circa 4.000 personeelsleden, over naar Alteri. Intertoys werd in 1976 opgericht in het Nederlandse Gouda, en baat circa vijfhonderd winkels uit in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.

In België heeft Intertoys een vijftal vestigingen, vooral in Vlaanderen. Bart Smit heeft een dertigtal winkels in Vlaanderen, en nog eens tien in Brussel, en Wallonië.

Toys XL is niet aanwezig in ons land. Halverwege vorig jaar werd bekend dat Intertoys, Bart Smit en Toys XL zouden worden samengevoegd tot het merk "Intertoys".

Deze reorganisatie is inmiddels voltooid, op 13 winkels in Nederland, en de Bart Smit-winkels in België na. De Toys XL-winkels worden voor het eind van het jaar aangepast naar Intertoys.