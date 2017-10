"Veel varkens in Zwevezele": burgemeester boos op "smakeloze" reclamespot Lidl

“Zwevezele, thuis van vele gastvrije Zwevezelenaars en nog meer varkens.” Dat is te horen in een radiospotje voor varkensvlees van Lidl. Een onschuldig spotje met een vleugje West-Vlaamse humor, volgens Lidl. Maar de burgemeester van Zwevezele noemt het spotje zeer denigrerend, smakeloos én onjuist.

“Jammer dat ze het nodig vonden om onze mooie gemeente in een negatief daglicht te stellen”, vindt burgemeester Hendrik Verkest (CD&V). “Ja, de varkenssector is al decennialang belangrijk voor onze gemeente en voor de hele streek. Maar om in een reclamespotje te gaan zeggen dat de vele varkens hier dé reden zijn om een citytrip te maken naar Zwevezele? Sorry, maar dat is fors overdreven en onnozel.”

Waarom iedereen dan wél een citytrip naar Zwevezele zou moeten plannen? “Awel, om een leuke fiets- of wandeltocht te maken in onze mooie bossen natuurlijk”, vertelt Verkest.

Bij Lidl benadrukken ze dat het zeker niet de bedoeling was om iemand te beledigen. “We wilden gewoon een positief verhaal brengen in het spotje”, zegt Isabelle Colbrandt, woordvoerster van Lidl. “We werken samen met varkenskwekers die op een verantwoorde manier werken en veel van die leveranciers werken ook vanuit die streek. Bovendien vonden we de naam Zwevezele gewoon mooi klinken.”

De naam Zwevezele paste gewoon mooi bij het spotje.