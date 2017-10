Chris Dusauchoit heeft in "Van Gils & Gasten" zijn boek "Honden zoals ze echt zijn" voorgesteld. De hondenliefhebber heeft al afscheid moeten nemen van een van zijn geliefde dieren. “Je neemt afscheid van een stuk van je leven wanneer je hond sterft, maar voor een hond is dat maar een lange dag in het leven. Ze kruipen onder je vel en ik

probeer in mijn boek uit te leggen hoe ze dat doen. Ze weten dat", aldus Dusauchoit.