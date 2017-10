Ex-AfD-topvrouw Frauke Petry start nieuwe Blauwe Partij

In een interview met een regionale krant zegt Petry vooral uit te kijken naar de deelstaatverkiezingen van 2019 in Saksen en de volgende parlementsverkiezingen, in 2021. Saksen, in de voormalige DDR, is het bolwerk van Petry.



Petry werd op 24 september onder AfD-vlag verkozen voor de Bondsdag, maar besloot daags nadien uit de partij te stappen. Ze vond dat de partij, met controversiële uitspraken over het nazisme en moslims, te radicaal was geworden. Met de Blauwe Partij wil ze een rechts-conservatieve koers varen.