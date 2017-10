Ex-directeur commercieel woonzorgcentrum getuigt over gesjoemel in de sector

De getuige was zes jaar lang directeur bij een woonzorgcentrum uit een van de vier grote commerciële groepen in ons land. Hij zegt dat hij moest prutsen met contracten van medewerkers om aan de overheidsnorm voor personeel te voldoen. "Het woonzorgczentrum had plaats voor 100 mensen en op papier waren er 40 voltijdse verzorgers In realiteit waren er slechts 32 medewerkers voor ", zegt de man. "Om het verschil bij te werken werd op het einde van het boekjaar gekeken of het centrum de norm al dan niet haalde. Externe consultants gingen dan berekenen hoeveel medewerkers een bepaald zorgcentrum nog nodig had in het laatste trimester om de norm te halen. En dan werden contracten toegewezen aan medewerkers met het juiste diploma van de hoofdzetel of van andere rustoorden. Die werden formeel op dat rustoord gezet maar die hebben daar nooit enige prestatie geleverd" zegt de man.



Winstmarge is hoogste norm

De commerciële groep zette hem als directeur onder druk, zo werden de uitgaven voor bijvoorbeeld voedsel minutieus nagekeken, terwijl er nooit is gesproken over welzijn, zegt hij. "We werden toegesproken door de groepsdirectie, het was behoorlijk agressief, om te zeggen dat de winstmarge van 15 procent in gevaar kwam", aldus de man. "Er werd ons erop gewezen dat we ons keihard moesten inzetten voor die winstmarge, en vanaf toen konden wij amper nog vervangingen doen."