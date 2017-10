Groen en SP.A hebben officieel akkoord over gemeenschappelijke lijst in Antwerpen

Het akkoord hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het dus ook officieel. Een aantal details ontbreken nog, maar vast staat dat Wouter Van Besien van Groen de lijst zal trekken en dat de Antwerpse SP.A-voorzitter Tom Meeuws de derde plaats krijgt.



De voormalige Antwerpse politiecommissaris Jinih Beels zou als onafhankelijke de tweede plaats krijgen op de lijst van het zogenoemde bondgenootschap van socialisten en groenen. Zondag kunnen de leden van Groen en SP.A zich uitspreken over de samenwerking.