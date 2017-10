Herrmann-Debrouxviaduct in Oudergem is weer open

Sinds vanmorgen is het Hermann-Debrouxviaduct weer open. Het viaduct was sinds vrijdagmiddag afgesloten nadat er schade was vastgesteld aan de betonstructuur over een afstand van 10 meter. Die schade bracht stabiliteitsrisico's met zich mee. De draagcapaciteit van het beton en de staat van het beton werd geanalyseerd. Uit onderzoek blijkt nu dat het viaduct veilig is.

Het Hermann-Debrouxviaduct is een belangrijke in- en uitvalsweg naar Brussel vanuit Wallonië. De sluiting zorgde voor heel wat verkeershinder.