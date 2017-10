Directie en vakbonden De Lijn bereiken akkoord, chauffeurs terug aan het werk   

De chauffeurs van De Lijn van de stelplaats van Cintra-Landen zijn terug aan het werk gegaan.

De spontane actie was een reactie op een inbraak, afgelopen nacht, in de burelen van Cintra op het industrieterrein van Landen. "Het was al de tweede inbraak op korte termijn waardoor er een onveiligheids­gevoel was ontstaan", zegt vakbondssecreraris Geert Witterzeel van het ACV.

Akkoord bereikt

Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt over maatregelen om het veiligheidsgevoel bij de chauffeurs te herstellen. "Met de directie is afgesproken dat er een privé bewakingsfirma gecontacteerd zal worden die 's avonds laat, en 's morgens aanwezig zal zijn", zegt ACV'er Geert Witterzeel. "De reeds bestelde camera's zullen zo snel mogelijk worden geïnstalleerd. Dat is ook het geval voor een nieuw alarmsysteem in het gebouw. De directie zal ook geen geld meer in het gebouw achterlaten, en dit aan de buitenkant ook duidelijk afficheren. Aan de politie van de zone LAN (Landen, Linter, Zoutleeuw) wordt gevraagd om meer te patrouilleren op het industrieterrein", klinkt het bij Witterzeel.

Ongenoegen over onveiligheid