De Poolse versie van K3: zoek de zeven verschillen

Je kan er niet naast kijken: Natka (blond), Julka (zwart haar), Gefi (rood haar) lijken sprekend op Klaasje, Marthe en Hanne van K3. De meiden zijn op dezelfde manier gestyled en op hun jurken prijkt zelfs de typische K3-regenboog. De single "Mammaje" vertoont gelijkenissen met "10.000 luchtballonnen": op de coverfoto staat My3 voor een tros ballonnen.



Studio schrok hard, want ze zaten al rond de tafel met de initiatiefnemers van de Poolse K3. "Dat onze K3 zo zou worden gekopieerd is niet de bedoeling", zegt Anja Van Mensel van Studio 100 aan VTM Nieuws. "Je moet de formule niet copy-pasten. Polen is een ander land, een andere cultuur. Je moet altijd naar het lokale element zoeken."