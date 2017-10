Meryame Kitir (SP.A): "Tijd voor CD&V om kleur te bekennen”

Volgens oppositiepartij SP.A bewijst dit advies dat de taks zijn doel voorbij schiet. Het is nu vooral aan regeringspartij CD&V om kleur te bekennen, vinden ze. De effectentaks was één hun van paradepaardjes in het zomerakkoord. “Als CD&V het écht meent met rechtvaardige fiscaliteit, dan moeten ze het vandaag bewijzen. Vanmiddag gewoon het vertrouwen geven aan de regering en aan de minister van Financiën die elke poging tot rechtvaardige fiscaliteit saboteert, zou een zeer slecht signaal zijn", aldus Meryame Kitir, Kamerfractieleider voor SP.A.