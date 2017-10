Middenveld roept op om kwaliteit in woonzorgcentra te verbeteren

Ouderenbeweging OKRA wil dat de woonzorgcentra financieel transparanter worden. Die transparantie moet een beter zicht geven op besparingen in de centra. Daarnaast eist de vereniging dat de residentiële gebruikers vertegenwoordiging krijgen in het beheer van de sector.

Er is nood aan objectieve kwaliteitscriteria.

Alle informatie moet voor Zorgnet-Icuro worden samengebracht op een website om te vermijden dat ouderen zich laten misleiden door aantrekkelijke promotiecampagnes. "We vragen ook dat centra die blijven falen op het vlak van kwaliteit hun erkenning verliezen."

"De afgelopen jaren lieten nagenoeg alle Vlaamse ziekenhuizen zich doorlichten door een externe instantie, waarna ze een officieel internationaal kwaliteitslabel of keurmerk ontvingen. Die beweging moeten we doortrekken naar de woonzorgcentra"

Ook Zorgnet-Icuro pleit voor financiële transparantie, met een opgelegd uniform boekhoudschema, zoals dat voor ziekenhuizen al jaren bestaat. De koepel van ziekenhuizen en zorginstellingen in Vlaanderen vraagt ook een kwaliteitslabel voor woonzorgcentra.

De schrijnende toestanden zijn een gevolg van de hoge werkdruk en het aanhoudende personeelstekort. Dat is hoe de BBTK denkt over de kwestie. Volgens de Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden van het ABVV gaat zorg verder dan alleen een medische zorg. Ook luisteren is belangrijk.

"Het personeelstekort maakt de job voor veel werknemers te zwaar. Ze vinden het erg dat ze bewoners niet kunnen verzorgen zoals het moet", stelt secretaris van BBTK Antwerpen Kristien Merckx in een opiniestuk. "Daardoor en door de zware fysieke belasting vallen veel werknemers uit."

Merckx is streng voor Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "Ik hoor de minister zeggen dat er de laatste jaren 2.000 werknemers extra zijn ingezet. Dat klink veel. Maar het gaat hier over ongeveer 45.000 bewoners verspreid over meer dan 400 woonzorgcentra."