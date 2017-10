"Mijn 6-jarig zoontje werd de keel overgesneden", Rohingya getuigen over buitensporig geweld in Myanmar     

"Mijn vader is de keel overgesneden, mijn moeder is in brand gestoken", aan het woord is Nur Fatema, een 12-jarige Rohingya-vluchteling. In een gesprek met 'Terzake'-journalist Thomas De Graeve vertelt het meisje over het buitensporig geweld van het Myanmarese leger tegen de Rohingya-bevolking. Eerder deze week sprak een rapport van de Verenigde Naties over "brutale aanvallen op de Rohingya met fysische, emotionele en psychologische trauma's tot gevolg".

Groepsverkrachtingen

De 12-jarige Nur kan het extreme geweld nog tot in de kleinste details beschrijven: "We keken vanop de heuvel hoe mijn vader de keel werd overgesneden. Toen hij bleef vechten voor zijn leven, hebben ze hem onthoofd. En ze toonden ons het hoofd. Mijn moeder hebben ze uit het huis meegenomen. Ze brachten kerosine en staken haar in brand. Daarna hebben ze haar begraven in een kuil in de grond."

Rasheda Begum, slachtoffer groepsverkrachting VRT - Terzake

Ook andere Rohingya-vrouwen getuigen in 'Terzake' over het gewelddadige optreden van het leger en de boeddhisten in Myanmar. Eén van hen, Rasheda Begum, werd het slachtoffer van een groepsverkrachting: "Ze hebben ons samengeroepen op één plek. Vier of vijf mannen namen me mee, toen hebben ze mij verkracht. Eén man hield mijn arm vast. Iemand stak zijn hand in mijn mond. Iemand anders hield mijn been vast. Ze verkrachtten me allemaal."

Vier of vijf mannen namen me mee. Toen hebben ze mij verkracht. Rasheda Begum, 24 jaar

De getuigenis van Rasheda is zeker geen alleenstaand geval. Een recent VN-rapport spreekt over groepsverkrachting door "mannen in legeruniformen" bij "meisjes van amper 5 jaar oud". Vaak worden de slachtoffers na de verkrachting vermoord of verminkt. In één geval werd de buik van een vrouw opengesneden en werd haar ongeboren kind vermoord.

"Wat heeft onze baby fout gedaan?"

Ook kinderen zijn dus niet veilig voor het buitensporig geweld van de militairen. Eén van de Rohingya-vrouwen vertelt hoe ze met eigen ogen zag hoe haar 6-jarig zoontje werd vermoord: "Mijn man werd de keel overgesneden terwijl ik er bij stond, mijn zoontje werd ook de keel overgesneden. Toen ik begon te schreeuwen, beet iemand me in het gezicht."