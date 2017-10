Lichaam van vermiste Nederlandse vrouw Anne Faber gevonden

Anne Faber werd sinds 29 september vermist. Ze verdween toen ze een lange fietstocht maakte. Kort voor ze verdween had ze nog een selfie naar haar vriend gestuurd. Met behulp van de gegevens van haar smartphone kon de route die ze nam achterhaald worden. In de vijver van een park werden haar fiets en jas gevonden, maar van de vrouw was geen spoor.

Het lichaam van de jonge vrouw werd gevonden in een natuurgebied bij Zeewolde in de provincie Flevoland.

"Wij zitten met veel vragen"

De voorbije twee weken werd intensief gezocht naar de jonge vrouw. Eerder deze week pakte de politie een 27-jarige zedendelinquent op die behandeld werd in de forensische afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis in de buurt. Hij zat een lange straf uit voor geweld- en zedenfeiten en werd voorbereid op zijn terugkeer in de maatschappij. Gisteravond gaf hij informatie over de plaats waar het lichaam van de vrouw zou liggen.

De politie wilde nog geen duidelijkheid geven over wat er precies met de jonge vrouw is gebeurd. Ook over de verdachte werden geen verdere details gegeven.

Na afloop van de persconferentie nam een oom van Anne Faber het woord namens de familie. "We zitten met veel vragen", zei hij. "Waarom liep deze man vrij rond? Maar met het antwoord op deze vragen krijgen wij Anne helaas niet terug."