Witte verf verspreid over Antwerpse ring na ongeval: ring dicht in Deurne, richting Gent

Het ladingverlies gebeurde toen de vrachtwagen in kwestie bruusk in de remmen moest omdat een personenwagen en een andere vrachtwagen met elkaar in aanrijding waren gekomen. De lading -verf, maar het zou mogelijk ook lijm kunnen zijn- kwam op het wegdek terecht, en ligt er verspreid over de vier rijstroken én de pechstrook.

De hinder zal allicht een hele tijd aanslepen. Het Verkeerscentrum heeft het over "een erg uitzonderlijke situatie". Het Verkeerscentrum vraagt met aandrang om de omgeving te vermijden. Het verkeer dat vanuit het noorden van Antwerpen richting Gent moet, kan als alternatief voor de Liefkenshoektunnel kiezen. Die is tijdelijk tolvrij gemaakt richting Gent. De files op de Antwerpse ring en de aansluitende snelwegen A12 en E19 groeien intussen erg snel aan.