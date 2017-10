Oostende en Blankenberge zetten komend weekend nog redders in

"We nodigen dan ook iedereen uit om te komen genieten van een stralend weekend in onze stad", zegt de Oostendse burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A). "We willen als stad alles doen om onze inwoners en bezoekers optimaal te laten genieten van de zee. We zijn ervan overtuigd dat het inzetten van redders een extra toeristische troef is."



De meeste reddingsposten aan zee sloten de deuren midden september, maar Oostende en Blankenberge breien er nog een weekendje aan. In Oostende zijn zaterdag en zondag strandredders voorzien van 10.00 uur tot 18.00 uur op het Groot Strand ter hoogte van de Kemmelbergstraat, in Blankenberge geldt dat voor de centrale badzone voor de King Beach.