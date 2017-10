Ouderenpsychiater: "Minder medicatie, meer menselijk contact"

De reportage van gisteren in "Pano" over de kwaliteit van de zorg in commerciële woonzorgcentra blijft reacties uitlokken. Mathieu Vandenbulcke, diensthoofd ouderenpsychiatrie bij UPC KU Leuven, hamert op het belang van menselijkheid en respect.



Professor Vandenbulcke vond de reportage erg confronterend en schrijnend, maar helemaal verbaasd was hij niet. "Er is onvoldoende tijd voor menselijke nabijheid in de ouderenzorg. Je moet eigenlijk op het ritme werken van de patiënt, maar daar is geen tijd voor. Het moet allemaal heel snel gaan en als er te weinig volk is, wordt gekozen voor medicatie om de patiënt tot rust te brengen."



Er wordt te snel gekozen voor medicatie om de patiënt tot rust te brengen



De professor ijvert voor minder medicatie en meer menselijkheid. "Er moet respect zijn, we moeten in contact komen met hun leefwereld, we moeten meer naar hen luisteren." Op dat vlak ziet Vandenbulcke nog verbetering mogelijk in de opleiding van verpleegkundigen. "Het personeel moet goed begrijpen wat de emotionele noden zijn van ouderen."

