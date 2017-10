Regering krijgt het vertrouwen van de Kamer

Bij het begin van elk politiek jaar vraagt de regering het vertrouwen aan de parlementsleden. Dat is een formaliteit waarbij de leden van de meerderheid hun vertrouwen bevestigen in de regering. Ook nu gebeurde dat: 78 parlementariërs stemden voor het vertrouwen, 61 stemden tegen de vertrouwensmotie en er was ook 1 onthouding.

Wel viel op dat de meerderheid deze keer niet applaudisseerde na de stemming. Even daarvoor had premier Charles Michel wel applaus gekregen van de meerderheidsbanken voor zijn repliek in een discussie over de effectentaks. Dat debat was er per ordemotie op vraag van de groenen gekomen, nadat eerder vandaag bekend was geraakt dat de Raad van State in een advies de effectentaks erg kritisch beoordeelt.

Die effectentaks heeft premier Michel nochtans verdedigd tijdens zijn State of the Union dinsdag. De oppositie wilde weten wat de regering nu gaat doen met het advies van de Raad van State, want volgens de oppositiepartijen is het "kaartenhuisje" rond die effectentaks nu ingestort. "Als jullie vandaag opnieuw het vertrouwen geven, dan begraven jullie nu de effectentaks", richtte SP.A-fractieleider Meryame Kitir zich tot CD&V.

Charles Michel antwoordde dat de regering samen met experts het advies gaat onderzoeken "om een politiek en juridisch geloofwaardige" wettekst aan het parlement te kunnen voorleggen. "Wij respecteren de parlementaire, democratische procedure", luidde het.