Rob de Nijs: "Als ik er morgen mee stop, ben ik overmorgen blut"

De Nijs heeft naar eigen schatting ongeveer 780 (!) nummers opgenomen sinds begin jaren 60. Op de vraag of hij zijn carrière levendig houdt uit financiële noodzaak antwoordt hij onomwonden positief. "Als ik er morgen mee stop, dan ben ik de dag erna blut. Heb ik een gat in mijn hand? Niet meer. Ik heb maar op één moment in mijn leven ongeveer één miljoen op mijn rekening gehad. Maar toen kwamen de belastingen voorbij, en had ik dat niet meer", zegt hij eerlijk. "Wat ik aan belastingen al heb betaald in mijn leven: dat loopt in de miljoenen. Maar het systeem is nu eenmaal zo, en dat is ok. Ik hoop dat het geld goed wordt besteed."



Nieuw album, met ex-vrouw

De Nijs, nog steeds met kenmerkend spleetje tussen de voortanden, gaat er dus in zijn zeventiger jaren nog mee door. En hij beleeft nog altijd plezier aan muziek. "Het publiek geeft me een ongelofelijke drive. Hoelang ik nog wil doorgaan? Zolang mijn gezondheid het toelaat. Muzikant is een vak dat je uitoefent tot je erbij neervalt. Ik zou wel willen sterven op het podium, maar dan wel nadat ik enkele voorbereidingen heb getroffen (lacht)."



Als je geen nieuwe songs uitbrengt, dan bloed je als artiest langzaam dood.

De Nijs werkt dus aan nieuw materiaal. Hij heeft met zijn zoon Robbert (zie foto) het duet "Papa otto" opgenomen. De tekst ervan is geschreven door zijn ex-vrouw Belinda, met wie de Nijs sinds hun scheiding opnieuw professioneel samenwerkt. "Nieuwe nummers zijn in onze branche je munitie. Daar leef je van. Zonder nieuwe songs bloed je als artiest langzaam dood", zegt hij daarover. "Maar ik zal nooit optreden met enkel nieuw werk. Dan gaan mensen teleurgesteld naar huis, en dat kan je niet maken."

© VRT

Voor die nieuwe nummers werkt de Nijs dus samen met zijn ex-vrouw Belinda, met wie hij twee zonen heeft. Sinds 2004 is de Nijs echter samen met Henriëtte (Jet). "Belinda weet als geen ander wat ik het beste door mijn strot krijg. Soms schrijft ze wel heftige dingen. En het gebeurt dat de twee vrouwen in mijn leven daar samen aan werken. Belinda schrijft, en Jet leest na. Wanneer de teksten te herkenbaar zijn of te dichtbij komen, dan vraagt ze terecht om dingen aan te passen", legt hij uit. "De samenwerking met Belinda loopt goed. We zijn altijd vrienden gebleven, en hebben elkaar altijd gerespecteerd. De rek was simpelweg uit ons huwelijk. Ondanks alle liefde kan het toch verkeerd gaan."



Belinda schrijft mijn teksten, Jet leest ze na. En past ze aan, als ze te dichtbij komen.



Liefde op het eerste gezicht

Nog tijdens zijn huwelijk met Belinda liep hij zijn derde echtgenote Jet (48) tegen het lijf. "Zij is voor eeuwig mijn maatje", zegt Rob over zijn vrouw. "Ik zag haar tijdens een optreden in het publiek staan. Ze viel me meteen op, met haar sprekende ogen en glimlach. Ik heb een technicus op haar af gestuurd om haar telefoonnummer te gaan vragen. Iets wat ik nooit doe." Jet (zie foto) glimlacht bij het verhaal. "Toen hij me opbelde dacht ik dat het een grap was. Ik was zo onder de indruk van ons gesprek, dat ik meteen een vriendin opbelde en de hele boel bijeen gilde."



Waarom het goed gaat tussen Jet en mij? We houden van elkaar en blijven elkaar spannend vinden. En ze is een enorm goede moeder.



© VRT

Drie zonen

Met Jet heeft Rob een zoontje van 5: Julius. Hij werd op zijn 70e nog vader, op uitdrukkelijke vraag van zijn echtgenote. "Het was een kind, of het was over tussen ons. Dan was de keuze snel gemaakt. Maar Julius houdt me niet per se jonger. Zo'n jong kind in huis is best vermoeiend. Maar ik hoop dat ik héél oud mag worden, zodat ik hem kan zien opgroeien. Al denk ik nooit concreet na over de dag dat ik er niet meer ben. Mijn gezinsgeluk staat nu centraal, een beetje succes is nu enkel mooi meegenomen."



Of een jong kind in huis mij ook jong houdt? Nee, het is simpelweg vermoeiend.