Sinardet: "Heel belangrijk wie op 14 oktober de grootste wordt in Antwerpen"

Een belangrijk argument voor een samenwerking is volgens Sinardet het huidige systeem dat grote lijsten bevoordeelt. "Hoe groter de lijst, hoe meer zetels die zal krijgen. Het is dus geen echt volledig proportioneel systeem waarbij het percentage stemmen volledig overeenkomt met het aantal zetels." Een lijst die 30 procent van de stemmen haalt, krijgt zo iets meer zetels dan twee partijen die apart 15 procent halen.

Politiek Groen en SP.A hebben officieel akkoord over gemeenschappelijke lijst in Antwerpen

In een recente peiling van Gazet van Antwerpen bleek dat een stadslijst van SP.A en Groen iets groter zou worden dan de N-VA van Bart De Wever. In het scenario van afzonderlijke SP.A- en Groen-lijsten zou de N-VA de grootste partij blijven.

Maar dat is volgens de politicoloog niet hét belangrijkste argument voor een samenwerking. Sinardet stelt dat het er vooral op zal aankomen om de grootste te zijn en om dus het initiatief te kunnen nemen. "Wij hebben dan wel geen rechtstreekse verkiezingen van de burgemeester en op zich is het ook mogelijk voor twee kleinere partijen om de grootste weg te duwen. Alleen zal dat niet gebeuren in Antwerpen en met Bart De Wever, zeker niet op 6 maanden voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Zeker CD&V zal De Wever op dat moment niet in een slachtofferrol willen duwen."

Tobback: "Logisch dat je probeert samen te werken"

Bruno Tobback, Vlaams Parlementslid en ex-voorzitter van SP.A, vindt het belangrijk dat "partijen in Antwerpen de taak opnemen om als oppositie een uitdager te zijn voor het zittende beleid, met de kans om de grootste te zijn". Zo verklaart hij de optie voor SP.A en Groen om samen te gaan. "Het is logisch dat je probeert om samen te werken."

Tobback noemt Antwerpen in elk geval een "politiek laboratorium". Zou een Antwerps kartel tussen Groen en SP.A een opstap kunnen zijn voor de rest van Vlaanderen? "Wat op de ene plaats lukt, hoeft niet noodzakelijk op de andere plaats logisch te zijn", zegt Tobback daarover. "Het kan best zijn dat wat hier misschien zal gebeuren, op termijn zijn effecten heeft in de ene of de andere richting."

"Het succes van een kartel hangt af van de vraag of mensen op lokaal vlak mekaar vinden en daar een project in zien", aldus Bruno Tobback nog. Dat was volgens hem net het probleem met de Stadslijst tussen CD&V en SP.A in 2012. "Het grootste gebrek aan de Stadslijst was dat het een eerder opportunistisch project was dat uiteindelijk ook gesneuveld is om opportunistische redenen (CD&V stapte toen in de coalitie met N-VA, nvdr.)."