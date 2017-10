Midden in politieke crisis viert Spanje zijn nationale feestdag

12 oktober 1492 was de dag waarop Christoffel Columbus voet aan wal zette op het continent Amerika. Voor Spanje was het de start van de uitbouw van een Spaans imperium. In hetzelfde jaar 1492 werd de reconquista voltooid toen het laatste islamitische koninkrijk Granada werd veroverd door het katholieke koningspaar Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië. Beide gebeurtenissen worden traditioneel herdacht tijdens de Fiesta Nacional de España, ook wel Día de la Hispanidad genoemd.

De nationale feestdag wordt elk jaar jaar gevierd met een militaire parade in Madrid, bijgewoond door de Spaanse koning Felipe en zijn familie. Dat zal dit jaar niet anders zijn. Te midden van de politieke crisis die losbarstte na het omstreden onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië, ziet het er zelfs naar uit dat het défilé dit jaar nog grootser zal zijn dan gewoonlijk.

Voor koning Felipe wordt het vandaag zijn eerste publieke optreden sinds

hij de Catalaanse autoriteiten vorige week in een uitzonderlijke

tv-toespraak "een ontoelaatbaar gebrek aan loyaliteit" verweet.

Aan de militaire parade neemt vandaag voor het eerst in 30 jaar ook de nationale politie deel, die felle kritiek na haar hardhandige optreden tijdens het referendum in Catalonië. Ze is uitgenodigd als dank voor haar rol tijdens de aanslagen van afgelopen zomer in Barcelona in Cambrils.