Trump tekent presidentieel decreet om Obamacare af te zwakken

Volgens Trump maakt het decreet de ziekteverzekering van zijn voorganger goedkoper en meer toegankelijk voor miljoenen arme Amerikanen. Concreet kunnen bedrijven nu ziekteverzekeringen aanbieden die weliswaar goedkoper uitvallen, maar die dan ook minder soorten aandoeningen vergoeden.

De maatregel zou echter pas in 2019 van kracht worden en -net zoals bij veel andere decreten van Trump- is het niet uitgesloten dat rechtbanken in de VS het decreet kunnen opschorten.

Het door de Republikeinse partij gedomineerde Congres heeft de voorbije maanden drie keer gefaald om Obamacare te vervangen door een minder duur en minder verzekerd systeem. Dat heeft tot grote frustraties geleid bij president Trump die van het schrappen van de Affordable Care Act (of Obamacare) uit 2010 een kiesbelofte heeft gemaakt. Volgens Trump is Obamacare te duur en zal het systeem aan gebrek aan financiering ten onder gaan.

De Democratische fractieleider in de Senaat Chuck Schumer verwijt Trump echter dat hij kost wat kost Obamacare wil vernietigen. "Nu het Congres daar niet in geslaagd is, probeert de president het systeem te saboteren", aldus Schumer. Obamacare heeft de voorbije 20 miljoen Amerikanen aangetrokken die daarvoor geen ziekteverzekering hadden.