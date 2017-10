Turks militair konvooi rijdt de Syrische provincie Idlib binnen

Enkele dagen geleden had de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aangekondigd dat zijn leger zou optreden in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië. Erdogan zei dat hij niet zou dulden dat terroristen daar een basis vlakbij de Turkse grens zouden uitbouwen.

Idlib is grotendeels in handen van de Hayat Tahrir al-Sham, een losse coalitie van jihadistische milities waarvan het vroegere Nusrat-front, een tak van de terreurgroep Al Qaeda, de belangrijkste steunpilaar vormt. Er zouden ook verspreide eenheden van de terreurgroep IS in Idlib zijn.

De Turkse operatie is evenwel ook niet los te zien van de Syrisch-Koerdische enclave rond de stad Efrin. Die is afscheiden van het veel grotere autonome Koerdische gebied in het noorden en oosten van Syrië door gebied dat in handen is van pro-Turkse rebellen of het leger van de Syrische president Bashar al-Assad.