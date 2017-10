Vakbond: "Nood aan hogere personeelsnormen en een betere financiering"

"Zonder extra mensen op de werkvloer zal het niet lukken om de kwaliteit van de zorg op peil te houden", stelt de vakbond. Daarnaast vraagt LBC-NVK om voor de (beursgenoteerde) groepen in de ouderenzorg afdwingbare transparantieregels uit te werken. "De overheid zou in sommige situaties sneller beschermende maatregelen moeten kunnen nemen om de continuïteit van de zorg en de kwaliteit te garanderen", klinkt het.

Ook moeten winstuitkeringen aan aandeelhouders in de zorg en welzijnssectoren in de toekomst verboden worden, en moet werk gemaakt worden van werkbaar werk in plaats van in te zetten op nog meer flexibiliteit in een sector waar dag en nacht gewerkt wordt. De vakbond wijst er nog op dat de problemen qua personeel in de commerciële woonzorgcentra niet nieuw zijn. "Ook al investeerde de Vlaamse overheid de voorbije 2 jaren in de ouderenzorg, het blijft veel te weinig."

Volgens de vakbond heeft het personeelstekort in de ouderenzorg verschillende oorzaken. Zo is de zorgzwaarte gestegen omdat de mensen langer thuis blijven wonen en zijn de personeelsnormen verouderd en niet aangepast aan die gestegen zorgzwaarte. "De personeelsfinanciering door de overheid zal moeten stijgen om meer rekening houden met de zorgzwaarte zodat alle rusthuizen de komende jaren extra personeel kunnen aanwerven."

LBC-NVK roept de Vlaamse Regering op om volgende week met de sociale partners samen te overleggen over het personeelstekort in de ouderenzorg en de gevolgen van commercialisering.