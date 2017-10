Brexitonderhandelingen zitten in een impasse

Vier dagen hebben de teams onder leiding van David Davis en Michel Barnier met elkaar gepraat. Na afloop gaven ze een persconferentie. Barnier is pessimistisch. Volgens hem is er niet genoeg vooruitgang geboekt om aan een volgende onderhandelingsronde te beginnen. "We zitten in een impasse", waarschuwde Barnier. Hij gaat volgende week op de Europese Top zeggen dat er te weinig vooruitgang is geboekt om aan een tweede reeks gesprekken te beginnen.

De factuur blijft het struikelblok

Het struikelblok blijft de financiële regeling die de Britten moeten treffen om uit de Europese Unie te stappen. De Britse premier May had op een toespraak in Firenze wel beloofd dat ze haar engagementen zou nakomen, maar er is nog altijd geen bedrag op tafel gelegd. Ook de voorbije dagen is er niet over onderhandeld en dat baart Barnier zorgen. Zijn tegenhanger Davis blijft erbij dat er "later" over het specifieke financiële bedrag zal worden gepraat.

Er zijn wel stappen vooruit gezet over de rechten van de burgers en de toekomstige grens tussen Ierland en Noord-Ierland, zeggen de onderhandelaars, al is daar nog maar weinig concrete informatie over. De Britse onderhandelaar David Davis belooft dat de Europese burgers via een eenvoudige, goedkope registratieprocedure in het land kunnen blijven wonen en werken. Davis gelooft nog dat alles in orde komt tegen volgende week, "als de Europese leiders een stap vooruit willen zetten".

Voor Michel Barnier komt deze Europese Top te vroeg. Met genoeg goede wil ziet hij mogelijkheden voor de volgende Top in december. "Geen deal zou een heel slechte deal zijn", aldus Barnier. Maar voor hem en de EU liggen alle scenario's op tafel. Ook de doemscenario's dus.