Klimaatexpert Delbeke: "Zorgwekkend dat klimaatbeleid in ons land beetje is stilgevallen"

De Europese ministers van Milieu zijn vandaag bijeen in Luxemburg om de afgesproken klimaatdoelstellingen te bevestigen. In het algemeen doet Europa het goed inzake inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen, zegt Delbeke. Vooral de Scandinavische landen, maar ook Frankrijk, Spanje en Portugal zijn goed bezig. Aan de andere kant zijn er ook landen die achterop hinken en daar zijn Oosentrijk, Luxemburg, Ierland en België bij.

"Voor België loopt het voornamelijk fout op het vlak van transport", zegt Delbeke. "Dat zien we als burger iedere dag. Er zijn te veel voertuigen op de weg, de financiering van ons wagenpark is scheefgetrokken, wij hebben een te gunstig fiscaal stelsel voor bedrijfsvoertuigen. Dat is een punt dat de Europese Commissie élk jaar opnieuw maakt, maar eigenlijk komt daar maar weinig van terecht.

Beleid is wat stilgevallen

"Je moet weten dat transport voor meer dan een kwart - voor Vlaanderen zelfs 30 tot 35 procent - instaat voor de algemene CO2-uitstoot. Dat is dus een belangrijk deel en dat blijft maar stijgen. In die zin moet er zeker iets aan worden gedaan, dat is een punt dat belangrijk is", zegt Delbeke.

"Het beleid in België en Vlaanderen is de laatste drie tot vijf jaar een beetje stilgevallen en dat is zorgwekkend. Op een aantal vlakken gaat het goed , bijvoorbeeld met de voorschriften voor nieuwe woningen. We moeten nog veel meer doen op het gebied van renovatie, maar dat is goed aan de gang. Maar hét probleem voor Vlaanderen is het transport en het gebruik van het privévoertuig. Dat weten we allemaal en dat zien we iedere dag", besluit Delbeke.