"Peeters in het midden van het bed? Hij neemt vaak het boekje van het linkernachtkastje"

Als "Samen" na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar het initiatief zal krijgen in Antwerpen, zal de lijst hoe dan ook een coalitiepartner moeten vinden. Het extreemlinkse PVDA wordt alvast niet uitgesloten, liet lijsttrekker Wouter Van Besien verstaan. "Wij vinden niet dat die partij zich buiten de democratie zet zoals het Vlaams Belang dat wel doet."

Maar Tom Meeuws - derde op de lijst - ziet naar eigen zeggen ook andere opties. Hij kijkt in de richting van de christendemocraten. "Ik merk dat Kris Peeters zegt dat hij in het midden van het bed ligt, maar hij neemt toch heel veel het boekje aan de linkerkant op het nachtkastje bij ons. Hij zegt allemaal dingen die wat haaks staan op het beleid dat daar gevoerd is. Hij wil nu plots een groen Park Spoor Oost, hij verzet zich tegen privatisering van de zorg. Dat vinden wij fantastisch."