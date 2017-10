36 reuzenpanda's die dit jaar geboren zijn worden voor het eerst voorgesteld aan het publiek. De dieren, tussen de 1 en 5 maanden oud, zijn geboren in het onderzoekscentrum voor reuzenpanda's in de Chinese provincie Sichuan. In heel China zijn er in 2017 al 42 reuzenpandajongen geboren. Een goede zaak, want de reuzenpanda's zijn met uitsterven bedreigd en planten zich maar moeilijk voort.