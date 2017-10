Zo kan het ook: alternatieve woonvormen voor senioren

Een groepswoning of co-housing

Dit is een woonformule waarbij een aantal mensen samen in één huis wonen. In de meeste gevallen zijn het kleinschalige, huiselijke projecten. Elke bewoner heeft zijn of haar eigen ruimte, privévertrek, maar daarnaast zijn er ook ruimten en voorzieningen die worden gedeeld. Een voorbeeld is het Abbeyfieldhuis, een kleinschalige groepswoning voor mensen van 55 jaar en ouder dat wordt ondersteund door 1 of 2 vrijwilligers. Elke bewoner heeft een eigen appartement en is volledig zelfstandig en autonoom, maar kan wel de andere bewoners ontmoeten in een gemeenschappelijke huiskamer voor één of andere gezamenlijke activiteit. Er is een vorm van verbondenheid en wederzijdse dienstverlening tussen de bewoners

Een duplex of kangoeroewoning

Dit is een woonformule waarbij een oudere of een ouder koppel op de gelijkvloerse verdieping van een woning woont, met alle voorzieningen. Een jong gezin of een jongere alleenstaande woont op de andere verdieping(en). Het is een vorm van een huis delen, maar toch afzonderlijk wonen. Deze woonvorm heeft tal van praktische voordelen voor de twee generaties. De jongeren kunnen hulp bieden in noodsituaties, boodschappen doen voor de senioren, terwijl zij bvb. voor de opvang van de kinderen kunnen zorgen. Ook de overheid heeft oog voor deze woonvorm. Zo bestaan er subsidiemogelijkheden voor wie een bestaande woning wil ombouwen tot een kangoeroewoning.

Een clusterwoning

Dit is een voorbeeld van kleinschalig groepswonen met zorg of aandacht. Een clusterwoning is een woning waar iedereen zijn of haar eigen privacy heeft, zoals een slaapkamer, sanitair, een kleine ingebouwde keuken, maar er ook een aantal gemeenschappelijke voorzieningen en een zorgpost zijn.

Een aanleunwoning

Dit is een vorm van ondersteund en beschermend wonen. De woningen zijn in de onmiddellijke nabijheid van een woonzorgcentrum gebouwd en de bewoners kunnen genieten van dienstverlening die daar wordt aangeboden, zoals eten, verzorging, …

Een assistentiewoning