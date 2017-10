Reynders gaat gezinnen Belgische IS-strijders in Irak identificeren

Sinds de bevrijding van Mosul zijn heel wat IS-strijders opgepakt. Hun gezinnen zitten nu vast in een kamp vlakbij de stad. Het gaat volgens de Iraakse ambassadeur in ons land om 1400 gezinnen, van verschillende nationaliteiten. Hoeveel Belgen daar tussenzitten, is nog niet duidelijk. Daarom wil Buitenlandse Zaken nu een identificatieprocedure opstarten, zegt Reynders.

"IS-strijders riskeren doodstraf"

De IS-strijders die in Irak zijn opgepakt, zullen daar ook berecht worden. Dat zegt de Iraakse ambassadeur in ons land. "Zij die zware feiten gepleegd hebben, zoals betrokkenheid bij aanslagen, zullen bestraft worden met de doodstraf". Minister Reynders zegt daarover dat deze kwestie vooral een zaak is van justitie en het federaal parket.

"De samenwerking met België zal in twee richtingen verlopen", zegt de Iraakse ambassadeur nog. "Want er zijn ook Irakezen die gezocht worden door de Iraakse overheid en via migratieroutes naar België zijn gevlucht."