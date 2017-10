Boekenslag of poëzie in het bos? Hier kunt u dit weekend terecht voor een culturele trip

Een week van 12 dagen, en andere (on)waarheden

Muntpunt, de Nederlandstalige bibliotheek van Brussel, organiseert een week van de waarheid. Een week van 12 dagen, en dat is geen leugen. Dit weekend kunnen kinderen er een leugendetector in elkaar knutselen, terwijl de ouders de overtollige boeken, cd's en dvd's van de bibliotheek kopen. Boekenslag in de bibliotheek, vanaf 10 uur.

Binnenkijken bij Horta, mét muziek

Nog in Brussel kan je dit weekend naar het Artonov festival, een jaarlijks festival in enkele van de mooiste gebouwen van het land: Hotel Max Hallet of Hotel Winssinger bijvoorbeeld, allebei van Victor Horta. Muziek, dans, theater en mode in een stijlvol decor, ons hoort u niet klagen.

Bouwen voor de eeuwigheid

Zeg "Dom Hans van der Laan", en de hedendaagse architect wordt helemaal wild. Dom Hans van der Laan (Dom, zoals Dom Pérignon) was een benedictijner monnik en architect, die in de jaren zestig en zeventig enkele bijzondere abdijen ontwierp. Daarvoor werkte hij een complexe theorie uit. Het resultaat kan je zelf ontdekken in de Abdij van Roosenberg in Waasmunster. Gratis rondleiding vandaag. Je kan ook nog tot januari terecht in deSingel in Antwerpen voor de tentoonstelling Dom Hans van der Laan. Een huis voor de geest.

Daar komen de Russen

Het literair festival Het Betere Boek nestelt zich vanmiddag gezellig in de Gentse Minardschouwburg. Het festival stelt schrijvers en denkers centraal, die een brug slaan tussen de Russische cultuur en de onze. 100 jaar Russische revolutie kan je dus nog de hele dag herdenken in Gent.

Op wandel met Hugo Claus, in Brugge