Gemeente Balen wil overleg over sluiting Olmense Zoo

Minister Weyts trok woensdag de vergunning van de Olmense Zoo in, waardoor die meteen dicht moest. De gemeente moest het nieuws de dag zelf vernemen via een brief. Burgemeester Johan Leysen vindt het jammer dat er vooraf geen overleg was. "Het is spijtig dat we niet directer kunnen overleggen, een telefoontje vanuit het kabinet had veel kunnen oplossen en verduidelijken", vindt de burgemeester. "Een direct contact is nog altijd raadzamer dan correspondentie via een brief. Vandaar ook onze vraag om samen met de uitbaters van de Olmense Zoo en met mezelf rond de tafel te gaan zitten. Zo kunnen we alles in alle rust en alle redelijkheid bespreken."

De gemeente Balen heeft woensdag nog een aangetekende brief en een mail gestuurd naar minister Weyts om hem uit te nodigen voor een gesprek. Volgens de gemeente kwam er voorlopig nog geen reactie. Een petitie op het internet tegen de sluiting van de Olmense zoo is intussen al door zo'n 3.900 mensen ondertekend. De uitbaters van de Olmense Zoo weten nog niet of ze in beroep gaan tegen de beslissing van de minister.