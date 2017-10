Hoe origineel is "Samen"? Deze 24 gemeenten gingen Antwerpen voor

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 waren er 24 lijsten die "Samen" heetten of zich met een variatie op dat thema aan de kiezer presenteerden. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen was dat het geval.

In de provincie Antwerpen kan de gemeente Niel misschien wel als inspiratie gediend hebben voor de nieuwe lijst in de stad Antwerpen: daar stonden SP.A en Groen zes jaar geleden samen op de stembrieven. Al werd een jaar later afgestapt van de naam "Samen". "Te verwarrend voor de kiezer", klonk het. Sindsdien vormen SP.A en Groen er de fractie SP.A-Groen.

De naam "Samen" - of een variant erop - is overigens geen exclusieve aangelegenheid voor de socialisten of de groenen. Hoewel het vaak om zogenoemde progressieve lijsten gaat, zien we af en toe ook de liberalen of de christendemocraten opduiken in "Samen"-werkingsverbanden.

Dit zijn de 24 gemeenten waar in 2012 kon gestemd worden op een lijst met de naam "Samen" of een variant daarvan.

Kaprijke: SAMEN

Niel: SAMEN

Poperinge: samen

Sint-Laureins: Samen

Sint-Martens-Latem: SAMEN

Wichelen: SAMEN

Zingem : SAMEN

Sint-Katelijne-Waver: SAMEN ANDERS

Hooglede: SAMEN STERK

Kortemark: SAMEN STERK

Damme: SAMEN TERKER

Zutendaal: Samen Zutendaal

Begijnendijk: samen.be

Anzegem: Samenéén

Glabbeek: SAMEN-Open VLD

Ardooie: SAMENPLUS

Assenede: SamenPlus

Dessel: samen-sp.a

Maarkedal: samen-sp.a

Laakdal: samen-sp.a-groen

Kruibeke: SamenVoorKruibeke

Lendelede: SamenvoorLendelede

De Haan: L.B.+SAMEN+N-VA

Gooik: sp.a-samen

(bron: professor politieke wetenschappen Bram Wauters UGent)