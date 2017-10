Massale steun voor petitie tegen falend rechtssysteem na vondst lichaam Anne Faber

De dood van de Nederlandse Anne Faber is mede de schuld van het falende rechtssysteem. Dat staat te lezen in een onlinepetitie die sinds gisteren al meer dan 200.000 keer is ondertekend. Het lichaam van de 25-jarige vrouw uit Utrecht werd gisteren gevonden in de buurt van Zeewolde, in Flevoland, nadat ze bijna twee weken geleden vermist raakte. De veroordeelde zedendelinquent Michael P. is de enige verdachte in de zaak.